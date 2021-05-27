Измену обсуждали все: экс-супруга заговорила после рождения дочери у Меладзе

У певца есть трое дочерей от первой жены Ирины: Инга, Софья и Арина. Пара в свое время разошлась с громким скандалом. В ютуб-шоу Агаты Муцениеце женщина рассказала, как дети отнеслись к их расставанию. Чета развелась лишь в 2014 году, но до этого лет десять Валерий Меладзе практически жил на две семьи.
Ирина сперва ничего не ведала о романе мужа с Альбиной Джанабаевой. Поэтому для нее стала ударом информация о том, что у певицы есть ребенок от коллеги. К тому моменту дочери Валерия Меладзе были еще малы и не понимали, что происходит у родителей.
Когда девочки подросли, Ирина все им объяснила. По ее словам, дочерям было трудно понять звездного отца. К тому же об этом писали СМИ: развод Валерия Меладзе и его измену обсуждали все, кому не лень. Брошенная супруга нашла в себе силы пережить расставание с певцом с помощью психолога. Ирина сумела сделать так, что наследницы не отдалились от отца. Валерий Меладзе в свою очередь гордится ими.
Напомним, в апреле 55-летний Валерий Меладзе в шестой раз стал папой. Альбина Джанабаева родила ему дочь Агату. Также пара воспитывает сыновей Константина и Луку.
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