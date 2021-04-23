"Понял, кто я для него": Лорак рассекретила отношения с бывшим мужем

Ани Лорак стала гостьей нового выпуска программы "Судьба человека". Она рассказала, что они с Муратом Налчаджиоглу познакомились в Турции. Через год он переехал в апартаменты к избраннице, и она помогла ему с реализацией бизнес-стратегии. Для этого ей пришлось взять солидный кредит в местном банке.
В 2009 году пара поженилась, а через два года в семье их стало трое. Дочь София была невероятно долгожданным ребенком. Ани знала, что мужчина любит ее. Однако позднее певица захотела перебраться в Москву. Она мечтала дать наследнице все самое лучшее, но Мурат отказался оставлять бизнес в Киеве.
В 2018 году в Сети появилось неоднозначное видео. На кадрах возлюбленный Ани Лорак радостно проводил время в компании других женщин. Однако избранник отрицал, что в ресторане в тот момент был именно он. Певица подала на развод и решила поскорее разобраться с имущественными вопросами.
Сейчас сердце артистки снова несвободно. Однако бывший муж не имеет к этому никакого отношения. Они сумели сохранить теплые отношения ради дочери. "Он понял, кто я для него", – заявила дива. Возвращаться к мужчине она не собирается, но всеми способами пытается показать дочери, что ее родители дружны. Она боится нанести девочке травму.
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