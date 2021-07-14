"Я старалась для него": известная певица раскрыла отношения с расчетливым Манукяном

Карина Кросс откровенно рассказала о связи с Давидом Манукяном. Еще недавно блогеры враждовали.



Чета начала публичную карьеру вместе. Карина Кросс и Давид Манукян записывали смешные видео и публиковали в соцсетях. Вскоре пара разошлась с грандиозным скандалом. Блогеры поливали друг друга грязью, виня во всех грехах.

Поговаривают, что певицу и рэпера связывали не только рабочие отношения. В Сети не раз мелькали фото, на которых Давид Манукян и Карина Кросс целуются. Но после ссоры девушка заявила, что артист действовал расчетливо с ней, используя ради личной выгоды.

Недавно блогеры после разговора по душам прекратили войну. Карина Кросс призналась, что ей не было стыдно за творчество с Давидом Манукяном. "Я старалась для него", – поделилась артистка. По словам Карины, они с блогером решили больше не цеплять друг друга и говорить об их отношениях.

Также Кросс заявила, что парой они все-таки не были. Хотя верится в это с трудом. О своей сегодняшней личной жизни звезда не рассказывает. Судя по всему, девушка не хочет больше афишировать свои отношения, чтобы не плодить слухи. Как писали "Дни.ру", в интервью рэперу Басте блогерша поведала о страшном ДТП, едва не стоившем ей жизни.