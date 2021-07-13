Клиническая смерть: Известная российская певица разбилась в ДТП

Звезда российского шоу-бизнеса Карина Кросс заявила о жутком событии. В юности поп-дива едва не скончалась.

Карина Кросс пробивалась к славе тернистым путем, полным взлетов и падений. Сначала народ узнал ее в качестве блогерши, которая сотрудничала с Давидом Манукяном. Со временем девушка завоевала популярность в Сети и заняла положение певицы, которую с удовольствием слушает молодежь. В новом выпуске ютуб-шоу "Вопрос ребром" Карина Кросс сообщила о трагическом событии прошлого, которое она запомнила на всю жизнь

В возрасте 16 лет будущая светская львица каталась на мотоцикле. В один из злополучных дней девушка попала в страшную аварию. Последствия ДТП были настолько ужасными, что Карина Кросс перенесла клиническую смерть. "Я должна была отъехать (умереть, — Прим. ред.)", — призналась звезда, откровенничая за столиком возле рэпера Басты.

Знаменитость сообщила, что сейчас регулярно обращается к докторам. Однако это связано не с ДТП, а с опасной аллергией на витамин B. Патологическая реакция иммунитета проявляется в виде отека Квинке. Один приступ у звезды, как правило, часто сменяется другим. Не всегда врачи оказываются способны оказать девушке необходимую помощь. Карина Кросс объявила, что в критические моменты жизни к ней приходит понимание того, как важно наслаждаться моментами и получать кайф от происходящего.