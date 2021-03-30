Снова вместе: Манукян появился в компании экс-возлюбленной

Бывший избранник Ольги Бузовой был замечен на вечеринке со своей экс-избранницей Кариной Кросс. Давид Манукян выглядел счастливым.

В Сети появился видеоролик, на котором рэпер Дава и Карина Кросс вновь отдыхают в одной компании. Еще до романа с Бузовой Манукян и Кросс состояли в романтических отношениях, которые закончились печально. По свидетельствам друзей Карины, возлюбленный бросил ее в трудный период жизни и буквально пошел по головам, чтобы преуспеть в своей собственной жизни. Даву обвиняли в бессердечности и эгоизме.

Бывших возлюбленных долго не видели вместе. Считалось, что они расстались в плохих отношениях. Теперь же издание “StarHit” сообщило, что молодые люди собрались вместе на домашней тусовке друзей, они больше не ссорятся и выглядят вполне счастливыми. Очевидно, Кросс все же смогла простить своего бывшего избранника.

Напомним, что только в январе этого года Манукян расстался с Ольгой Бузовой, с которой он встречался полтора года. У влюбленных был очень яркий роман, за которым в соцсетях следила многочисленная армия их поклонников. Звездная пара даже сыграла импровизированную свадьбу на Мальдивах, где молодые люди проводили новогодние праздники. Уже после возвращения на родину Бузова в своем инстаграм-аккаунте заявила о расставании с бойфрендом и даже призналась, что Давид Манукян изменял ей и мог поднять на звезду руку.