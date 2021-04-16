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Шоу-бизнес
"Ну было и было!": Карина Кросс рассказала о преступном прошлом

"Ну было и было!": Карина Кросс рассказала о преступном прошлом

Инстаблогер Карина Кросс вспомнила о том, как загремела в СИЗО за съемку клипа в неположенном месте.
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За решетку звезда попала два года назад вместе с блогером Давидом Манукяном. Тогда знаменитости были парой и реализовывали совместные проекты.

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Даву скора освободили — за него внесла залог мать. Карина Кросс же осталась под арестом. С того времени родные звезды считают Манукяна предателем. Сама девушка уже не держит обиды на бывшего возлюбленного.

Карина Кросс рассказала, что они находились в разных камерах. Вскоре блогера направили в больницу. Якобы ему стало плохо. "Ну было и было!", – философски заявила певица. Об истории с СИЗО ей вспоминать до сих пор неприятно.

Блогер могла выйти на свободу раньше срока, но она прошла это испытание до конца. Мама девушки узнала, что она могла "отмазаться", сказав, что якобы беременна. Но на такое откровенное вранье Карина Кросс не пошла.

Инстадива также поведала, что в отношениях с Давидом Манукяном у них было разное, и сейчас она не хочет ворошить старое. Судя по всему, знаменитости остались в теплых отношениях. Напомним, после расставания с Ольгой Бузовой рэпер говорил, что не готов дружить с бывшими избранницами. Возможно, для Карины Кросс он сделал исключение.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 14:56 Источник: Ютуб-шоу Ксении Хоффман ✓ Надежный источник

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