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Шоу-бизнес
Плавающее в болоте "неживое" тело Толкалиной вызвало отвращение

Плавающее в болоте "неживое" тело Толкалиной вызвало отвращение

43-летняя российская актриса Любовь Толкалина удивила фанатов странным фото.
прочитано 520 раз

В своем "Инстаграм" Толкалина опубликовала свежее фото, на котором предстала обнаженной и в воде Кадомского пруда. Актриса лежала в водоеме словно Офелия, ее бледное тело было окружено кувшинками и порослью. Она раскинула руки в свободной позе и как будто парила в невесомости.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Поклонники были шокированы от вида такого снимка. Они отметили, что бледная кожа Толкалиной натолкнула их на страшные мысли и даже вызвала отвращение. Тело актрисы выглядело "неживым". Кое-кто не постеснялся и заявил, что Любовь Толкалина превратилась в "улыбающийся труп".

Бывшая жена Егора Кончаловского заранее была готова к критике в свой адрес. Она сразу пояснила, что ее фото не несет никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки. Также она отметила, что снимок затрагивает тему эстетики смерти.

Любовь Толкалина добавила, что ее фотографировала дочь Мария Михалкова-Кончаловская. К слову, она и сама недавно опубликовала серию фото в стиле "Ню" и заявила, что ничего предосудительного в таких фотографиях не видит. Так девушка заступилась за свою 43-летнюю мать, которую часто критикуют за откровенные снимки.

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Фото: Vladimir Lukjanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2021, 17:39 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

комментарии

Ответить:

Гость 595959
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да познакомьте их с дочкой с какими-нибудь мужиками,извелись ведь совсем бабы-то, уж они и так ,и эдак,и это покажут, и то раскроют,а мужики не клюют,одни только хиханьки,эх вы,а девки-то страдают,вон, как волочковой одетой обрадовались,экраны телефонов многие целовали,а эта,похоже,долго еще не оденется,тут серьезный такой эротикус недостатикус...
Гость790640
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Тело какое то синеватое, как у мертвой Ужас!!!
1

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