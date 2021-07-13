Плавающее в болоте "неживое" тело Толкалиной вызвало отвращение

43-летняя российская актриса Любовь Толкалина удивила фанатов странным фото.

В своем "Инстаграм" Толкалина опубликовала свежее фото, на котором предстала обнаженной и в воде Кадомского пруда. Актриса лежала в водоеме словно Офелия, ее бледное тело было окружено кувшинками и порослью. Она раскинула руки в свободной позе и как будто парила в невесомости.

Поклонники были шокированы от вида такого снимка. Они отметили, что бледная кожа Толкалиной натолкнула их на страшные мысли и даже вызвала отвращение. Тело актрисы выглядело "неживым". Кое-кто не постеснялся и заявил, что Любовь Толкалина превратилась в "улыбающийся труп".

Бывшая жена Егора Кончаловского заранее была готова к критике в свой адрес. Она сразу пояснила, что ее фото не несет никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки. Также она отметила, что снимок затрагивает тему эстетики смерти.

Любовь Толкалина добавила, что ее фотографировала дочь Мария Михалкова-Кончаловская. К слову, она и сама недавно опубликовала серию фото в стиле "Ню" и заявила, что ничего предосудительного в таких фотографиях не видит. Так девушка заступилась за свою 43-летнюю мать, которую часто критикуют за откровенные снимки.

