Бузову втянули в историю с гнусной местью

Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что его не пригласили на фестиваль "Славянский базар в Витебске" из-за Ольги Бузовой.

Белорусские власти отказали Соседову во въезде в республику. Критик возмущен подобным решением. Он отметил, что много раз без проблем посещал фестиваль и любил его, теперь же ему указали на дверь без объяснения причин.

По мнению Сергея Соседова, власти страны таким образом решили ему отомстить. Важной причиной тому критик помимо прочего считает свой отказ от участия в белорусском шоу "Х-Фактор", в котором должен был работать с Ольгой Бузовой.

Ранее Сергей Соседов раскритиковал Ольгу Бузову за ее участие в белорусском шоу. Он заявил, что для того, чтобы быть в жюри, исполнительнице не обязательно уметь петь самой. Критик намекнул на то, что певице не надо усердно напрягать голосовые связки. Журналист уверен, что Ольгу Бузову взяли в судейский состав из-за широкой популярности, поскольку проекту нужно как можно больше зрителей.

