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Шоу-бизнес
Бузову втянули в историю с гнусной местью

Бузову втянули в историю с гнусной местью

Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что его не пригласили на фестиваль "Славянский базар в Витебске" из-за Ольги Бузовой.
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Белорусские власти отказали Соседову во въезде в республику. Критик возмущен подобным решением. Он отметил, что много раз без проблем посещал фестиваль и любил его, теперь же ему указали на дверь без объяснения причин.

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По мнению Сергея Соседова, власти страны таким образом решили ему отомстить. Важной причиной тому критик помимо прочего считает свой отказ от участия в белорусском шоу "Х-Фактор", в котором должен был работать с Ольгой Бузовой.

Ранее Сергей Соседов раскритиковал Ольгу Бузову за ее участие в белорусском шоу. Он заявил, что для того, чтобы быть в жюри, исполнительнице не обязательно уметь петь самой. Критик намекнул на то, что певице не надо усердно напрягать голосовые связки. Журналист уверен, что Ольгу Бузову взяли в судейский состав из-за широкой популярности, поскольку проекту нужно как можно больше зрителей.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2021, 10:39 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гостья Я
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Как же бездарная умудряется устроить себе имя ,накрученными подписчиками,надо скорее устроить опрос ,наконец узнать то,что и так многие знают ,понимают,что 23,3 млн идиотов в нашей стане не может быть,как можно подписаться на пустышку ,что интересного,полезного,разумного может преподнести бузова , Вот только и слышно она нужна для хайпа и что получается? как сейчас одни скандалы после роли во МХАТе или,как было на ледниковом ,когда просили даже фанаты убрать бузову из шоу,смотреть на бревно никто не хотел,но блатную оставляли,а лучших выгоняли Держится на ложных подписчиках больше нет нич
Гость789314
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Абсолютно прав Соседов.Приглашение Бузовой в любую программу-это откровенный хайп.Бузова не специалист в пении и вокале и она-наставник <цензура>-Фактора, видимо, будет учить, как открывать рот под "фанеру".А с отказом Соседова белорусский <цензура>-Фактор многое потерял, Соседова интересно слушать, его грамотные и профессиональные суждения могли бы многое дать участникам.Но хайп и бездарная Бузова рулят.
Гость799668
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Пригласить Бузову в любое шоу или конкурс - это гигантская ошибка. Престарелая девушка абсолютно ни в чем не компетентна. Соседов - известный и уважаемый специалист и критик. Да, таких, как он, пожалуй, и нет, хотя его подача материала очень своеобразная, но все что он говорит - реальная правда.
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