"Уметь петь не обязательно": Сбежавшую из России Бузову поставили на место

Экс-ведущая шоу "Дом-2" покинула страну ради работы на шоу "Х-фактор". Ольга Бузова получила оценку от критика Сергея Соседова.

Скоро в Белоруссии начнется культовое шоу "Х-фактор", где талантливые участники покажут свои вокальные данные под строгим надзором судей. В жюри конкурса попали Ольга Бузова, Руслан Алехно, рэпер Серега и Сергей Соседов. Наставникам предстоят ожесточенные споры по поводу своих подопечных, поскольку проект предполагает открытое выражение противоречивых мнений и разное видение певца, как представителя большой сцены.

Пока Ольга Бузова наслаждается тем, что рванула из России в другую страну и сменила обстановку, критик Сергей Соседов проанализировал ее возможности. По мнению журналиста, артистку взяли в судейский состав из-за широкой популярности, так как проекту нужно как можно больше зрителей. "Чтобы быть в жюри, Ольге не обязательно уметь петь самой. Она должна понимать задачи шоу", — объявил звездный мужчина, намекая на то, что артистке не стоит усердно напрягать голосовые связки.

Напомним, после прибытия в Белоруссию Ольга Бузова с радостью сообщила поклонникам о своей роли в популярном конкурсе. Знаменитость прокатилась на яхте, наслаждаясь хорошей погодой и собственным видом. Поп-дива настолько увлеклась самолюбованием, что устроила пикантную фотосессию на воде, выставив на обозрение подкаченные ягодицы.

