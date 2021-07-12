Перенесшей страшную болезнь Успенской стало тяжело говорить

В мае СМИ распространили пугающее известие. Любовь Успенская заразилась коронавирусной инфекцией. Однако вскоре всех поклонников успокоили тем фактом, что знаменитость достаточно легко переносит недуг. Оказалось, что все не так просто лишь чуть позднее.
Дело в том, что последствия заболевания не оставляют исполнительницу. Она отметила, что порой даже не может встречаться с друзьями, поклонниками и журналистами для живого общения. Говорить ей мешают жуткие приступы кашля. Сама знаменитость осознает, что это лишь неприятный "ковидный хвост", но он доставляет ей множество неудобств. Сейчас звезда вовсю работает и появляется на публике, но симптомы не покидают ее.
Любовь Успенская уже несколько раз обращалась к медицинским работникам с этим вопросом, но все советуют ей лишь набраться терпения и ждать улучшений. "Такое может быть какое-то время", – рассказала исполнительница. Однако сама она искренне надеется, что вскоре все закончится, и она сможет вернуться к нормальной жизни.
При всех последствиях у артистки имеются антитела, благодаря которым ее появления на публике совершенно безопасны. Поклонники искренне сочувствуют королеве шансона и верят, что вскоре она сможет найти выход.
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