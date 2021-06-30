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Шоу-бизнес
"Я села на чужие трусики": Успенская забеременела от женатого любовника

"Я села на чужие трусики": Успенская забеременела от женатого любовника

Любовь Успенская сделала откровенное признание. Оказывается, в юности она сделала аборт от взрослого мужчины.
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Звезда закрутила бурный роман с семейным человеком. Девушка забеременела в 16 лет. Возлюбленный Любови Успенской перспективу отцовства отверг, настояв на аборте избранницы.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Сейчас звезда шансона жалеет о том, что прервала беременность. При этом она признает, что родственники не простили бы ей появления на свет того ребенка. Любовь Успенская поведала, что когда отец услышал об ее интересном положении, то отхлестал дочь ремнем так, что у нее изо рта пошла кровь.

Своим опытом исполнительница поделилась, чтобы предостеречь других девушек от подобных ситуаций. Любовь Успенская отметила, что ей повезло в том, что тот аборт не стал для нее катастрофичным, ведь позже она родила дочь Татьяну.

По словам певицы, в теперь многие женщины не могут забеременеть, идя на процедуру ЭКО. "В моем случае я села на чужие трусики и все — беременна", — поделилась знаменитость.

Несмотря на давнюю историю с абортом, Любовь Успенская не винит родных в своей беде. 67-летняя артистка отметила, что тогда было такое время.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 10:50 Источник: Ютуб-канал Елены Друмы ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

комментарии

Ответить:

Гость 595959
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\\\ "В моем случае я села на чужие трусики и все — беременна", — поделилась знаменитость.\\\
есть такая категория простипом,им и ветром может надуть,а тут села.....
Гость785841
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бедная овечка...
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