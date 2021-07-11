Тарасов привез на вечеринку трехлетней дочери известную певицу

Футболист Дмитрий Тарасов устроил дочери грандиозный день рождения.

Старшая дочь спортсмена Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко отпраздновала трехлетие. В честь особой даты знаменитая чета устроила большой праздник.

Организацию торжества Тарасов поручил специалистам. Сад загородного дома семейства украсили шарами и огромными фигурами фламинго, там же накрыли щедрый стол. Развлекали детей переодетые в яркие костюмы актеры.

Виновница торжества Милана и ее гости увидели шоу мыльных пузырей и вдоволь натанцевались на пенной вечеринке. Задув свечи на торте, трехлетняя наследница Тарасова получила еще один сюрприз – малышку поздравила популярная певица Миа Бойка. Как оказалось, девочка обожает песню исполнительницы "Пикачу". Дмитрий привез вокалистку к дочери.

В личном микроблоге Дмитрий Тарасов показал видео с праздника наследницы. Спортсмен и его жена повеселись от души. Снимки с мероприятия появилась и в инстаграм-аккаунте Анастасии Костенко. Модель поздравила дочь с трехлетием, пожелала крохе счастья и здоровья. Костенко рассказала, что Милана, несмотря на мягкий характер, может дать отпор и смело встает на защиту близких. Первенец Костенко всегда заступается за младшую сестру – полуторагодовалую Еву.

На данный момент супруга Тарасова носит под сердцем третьего малыша. У пары будет мальчик. Дмитрий с нетерпением ждет появления сына. Спортсмен не скрывает, что всегда мечтал о сыне.

Отметим, от первого брака у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина-Анна. Впервые спортсмен стал отцом в 2009 году. Футболист активно участвует в жизни девочки.