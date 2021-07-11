Вот это страсть! Домашнее видео Меньшова и Алентовой взорвало Сеть

В память о покойном Владимире Меньшове родные артиста поделились уникальными видео. Некоторые из них первоначально просочились в Сеть, остальные же обнародовали на "Первом канале" в документальном кино. Юлия Меньшова показала в инстаграм-истории, как гармонично складывались отношения ее звездных родителей. Вера Алентова прекрасно дополняла супруга и была счастлива рядом с ним.
На видео, которые обсудили в "Инстаграм", Владимир Меньшов светится от счастья рядом с любимой женой. В кадре одетая в тонкий халатик Вера Алентова и ее наряженный в белую рубашку муж танцуют, предаваясь беззаботному веселью. Невооруженным глазом видно страсть, которая связала знаменитых артистов.
Пользователи Сети бурно отреагировали на архивные ролики семейства Меньшовых. Некоторых видео растрогало и заставило плакать. "Смотрю и слезы бегут непроизвольно. Господи, ну как же жаль", "Какая прекрасная пара!", "Прожита большая, светлая, хорошая жизнь", "Чудесные, от слова чудо! Он и она!", "Невосполнимая утрата для нас всех! Светлая память", "Это так трогательно", "Как приятно смотреть, от души! Пусть покоится с миром великий актер!" — объявили комментаторы. Владимир Меньшов и Вера Алентова произвели на россиян сильное впечатление.
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