Наркозависимая дочь Успенской перенесла тяжелую операцию

Конфликт артистки с дочерью исчерпан. Теперь она всячески помогает наследнице.

В этом году мать и дочь, наконец, наладили отношения. Ранее Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в том, что она якобы долгие годы мучила ее, из-за чего та якобы и пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам. Однако теперь все забыто.

Девушка вернулась в Россию к знаменитой родительнице. Певица осознавала, что бороться с наркозависимостью – задача не из простых, но решилась заняться здоровьем Татьяны. По словам звезды, сейчас наследница не пьет и не употребляет наркотики уже около четырех месяцев. Татьяна Плаксина заботится о себе и занимается йогой. "Лечимся!" – рассказала певица в программе "Звезды сошлись".

Также Любовь Успенская поделилась еще одной важной для их семьи новостью. Известно, что несколько лет назад Татьяна Плаксина неудачно упала с велосипеда. Девушка серьезно повредила лицо и теперь активно работает над своей внешностью. Ранее она уже перенесла несколько тяжелых операций.

Теперь вместе со звездной мамой она отправилась в Армению, чтобы снова лечь под нож. Артистка всячески поддерживает дочь и верит в то, что девушка сможет справиться со всеми трудностями и вернуться к спокойной жизни.

