"Это лохи какие-то, самозванцы": актер Епифанцев вывел экстрасенсов на чистую воду

Владимир Епифанцев, не стесняясь в выражениях, раскритиковал псевдо-магов.

Артист высказал свою точку зрения на сверхспособности людей, называющих себя экстрасенсами. Снимающихся на телевидении "магов" он назвал. Более того, Владимир Епифанцев уверен, что ясновидящих в принципе не бывает.

В своем инстаграм-аккаунте Епифанцев призвал народ не сходить с ума. Он отметил, что сам являлся ведущим такой передачи. По словам звезды театра и кино, все ответы участникам шоу писали. "Это лохи какие-то, самозванцы", – обрушился на экстрасенсов актер.

Владимир Епифанцев порекомендовал фолловерам совсем не смотреть телевизор, а проводить время с пользой. Он добавил, что на все, что показывают на ТВ – ложь. По мнению телеведущего, настоящей жизни там не покажут. Он заключил, что современное телевидение не рассчитано на думающих людей.

Напомним, ранее Владимир Епифанцев стал героем программы "Судьба человека" на "России 1". 49-летний актер рассказал о своей новой избраннице. Девушку зовут Юлия. Ради звезды экрана блондинка похудела аж на 30 килограммов. Артист признался, что теперь почти все свое свободное время проводит с возлюбленной.

