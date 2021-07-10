"Это лохи какие-то, самозванцы": актер Епифанцев вывел экстрасенсов на чистую воду

Артист высказал свою точку зрения на сверхспособности людей, называющих себя экстрасенсами. Снимающихся на телевидении "магов" он назвал. Более того, Владимир Епифанцев уверен, что ясновидящих в принципе не бывает.
В своем инстаграм-аккаунте Епифанцев призвал народ не сходить с ума. Он отметил, что сам являлся ведущим такой передачи. По словам звезды театра и кино, все ответы участникам шоу писали. "Это лохи какие-то, самозванцы", – обрушился на экстрасенсов актер.
Владимир Епифанцев порекомендовал фолловерам совсем не смотреть телевизор, а проводить время с пользой. Он добавил, что на все, что показывают на ТВ – ложь. По мнению телеведущего, настоящей жизни там не покажут. Он заключил, что современное телевидение не рассчитано на думающих людей.
Напомним, ранее Владимир Епифанцев стал героем программы "Судьба человека" на "России 1". 49-летний актер рассказал о своей новой избраннице. Девушку зовут Юлия. Ради звезды экрана блондинка похудела аж на 30 килограммов. Артист признался, что теперь почти все свое свободное время проводит с возлюбленной.
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