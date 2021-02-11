Кровь заливала глаза: Босой Епифанцев ввязался в жестокую драку

Как сообщают СМИ, потасовка произошла между актерами, среди которых были Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев. Артисты пришли в питейное заведение, чтобы отметить показ фильма "Дочь тьмы", но во время беседы возник спор, который привел к драке.
На кадрах видно, как группа людей сидит за столом. Неожиданно одна из девушек разбивает бокал о голову рядом находящейся женщины. Через некоторое время в драку ввязался Епифанцев. Актер, который по какой-то причине был босым, швырнул набросившуюся на Анастасию девушку и избил мужчину.
Веденская рассказала журналистам, что перед потасовкой обсуждалась тема домашнего насилия, из-за которой возникли разногласия. Драка была жестокой, поэтому не обошлось без травм. В лоб Анастасии впились осколки, кровь заливала ее глаза.
Вскоре на месте появились медики, которые оказали актрисе помощь. Бывшая жена Владимира Епифанцева уже написала заявление в полицию. Анастасия Веденская надеется, что ее обидчиков накажут. "Я, конечно, слышала, что в Питере расчленяют, но сама с подобной агрессией столкнулась впервые", – цитирует артистку Пятый канал.
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