Кровь заливала глаза: Босой Епифанцев ввязался в жестокую драку

В Сети появилось видео драки с участием актрисы Анастасии Веденской и ее бывшего мужа Владимира Епифанцева. Конфликт возник в одном из баров Санкт-Петербурга.

Как сообщают СМИ, потасовка произошла между актерами, среди которых были Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев. Артисты пришли в питейное заведение, чтобы отметить показ фильма "Дочь тьмы", но во время беседы возник спор, который привел к драке.

На кадрах видно, как группа людей сидит за столом. Неожиданно одна из девушек разбивает бокал о голову рядом находящейся женщины. Через некоторое время в драку ввязался Епифанцев. Актер, который по какой-то причине был босым, швырнул набросившуюся на Анастасию девушку и избил мужчину.

Веденская рассказала журналистам, что перед потасовкой обсуждалась тема домашнего насилия, из-за которой возникли разногласия. Драка была жестокой, поэтому не обошлось без травм. В лоб Анастасии впились осколки, кровь заливала ее глаза.

Вскоре на месте появились медики, которые оказали актрисе помощь. Бывшая жена Владимира Епифанцева уже написала заявление в полицию. Анастасия Веденская надеется, что ее обидчиков накажут. "Я, конечно, слышала, что в Питере расчленяют, но сама с подобной агрессией столкнулась впервые", – цитирует артистку Пятый канал.