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Шоу-бизнес

"Это дичь": экс-супруга поведала о жутких эротических экспериментах Епифанцева

Владимир Епифанцев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Владимир Епифанцев не устает провоцировать публику своим специфическим творчеством с сексуальным и даже насильственным подтекстом. Его бывшая жена и коллега Анастасия Веденская раскрыла подробности домашних съемок актера.
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Артистка уже не удивляется странностям экс-возлюбленного. По словам Анастасии Веденской в шоу "Секрет на миллион" НТВ, изначально она и сама была не против поучаствовать в клипах, которые снимал Владимир Епифанцев. Однако со временем сценарии стали ужесточаться, а девушки, оказывавшиеся в кадре, не успевали достичь совершеннолетия.

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Артистка заявила, что таким образом звезда театра и кино самовыражается. "Нет ничего круче голой женщины. Ну и ее кровью залить... Но то, что сейчас я вижу, – это дичь", – рассказала актриса.

В связи с этим у Владимира Епифанцева ранее начались проблемы с правоохранительными органами. Он приютил у себя 14-летнюю девушку, которая сбежала из дома, и снял ее в одном из своих видео. К счастью для актера, пикантная история закончилась для него без серьезных последствий.

В свою очередь экс-супруга актера отмечает, что из-за неосмотрительности бывшего мужа, могли пострадать их общие дети. Напомним, что пара развелась из-за измен Владимира Епифанцева. Анастасия призналась, что давно понимала: любимый ее обманывает. Но он до последнего отрицал наличие других женщин. Позже выяснилось, что любовницей артиста стала подруга Веденской – Анна Цуканова-Котт.

Развод дался паре нелегко. В частности, из-за сыновей, которые тяжело переживали расставание родителей. В особенности страдал младший наследник Владимира Епифанцева Орфей. После расставания с актером Веденская смогла построить новые отношения с коллегой Максимом Онищенко. Сейчас они общаются с экс-супругом без скандалов ради благополучия общих детей.

Автор: 25 октября 2020, 15:53 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

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