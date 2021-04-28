"Не телочка, которая должна быть рядом": Епифанцев откровенно об интимной жизни

Один из главных мачо отечественного кинематографа стал гостем программы "Судьба человека". Он рассказал о главном.

Владимир Епифанцев рассказал о своей новой избраннице на всю страну. Молодую блондинку зовут Юлия. Ради звезды девушка пошла на многое. Одним из самых значительных шагов стало похудение на 30 килограммов.

Артист рассказал, что теперь почти все свободное время проводит с возлюбленной. Они постоянно обнимают друг друга, а Юлия уже научила его многому. Актер уверяет, что она стала первой, кто смог поверить ему и полностью положиться на него, а он осознал, что такое истинная красота. Теперь Владимир уверенно заявляет, что это не только внешняя оболочка, но и многие другие черты.

"Не телочка, которая должна быть рядом", – заговорил артист от интимном, характеризуя Юлию. Новая избранница подарила звезде спокойствие и равновесие. Он понял, что можно ничего не ждать и не просить, наслаждаясь моментом. По словам актера, даже его мама тепло приняла девушку. Она называет Юлию ангелом, который пришел в жизнь сына.

Сама Юлия не была очень разговорчива, но поделилась их историей знакомства. Все произошло по крайне современному мотиву: она написала знаменитости в Сети. Позднее они пообщались и договорились о встрече. Появилось доверие и возникла дружба, которая позднее переросла в романтические отношения.

