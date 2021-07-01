Не так проста, как кажется: невеста наставила Моргенштерну рога

На днях стало известно, что Моргенштерн собирается связать себя узами брака со своей девушкой Диларой.

Музыкант не вылезает из скандалов. После выходки на премии МУЗ-ТВ артист появился в эфире шоу Басты "Вопрос ребром", где к нему обратилась незнакомка. Девушка заявила, что воспитывает сына Кирилла, отцом которого на самом деле является Моргенштерн. Артист поспешил остудить пыл молодой матери, предложив сначала сделать ДНК-тест.

Накануне невеста рэпера в личном блоге рассказала, что думает по поводу отцовства своего будущего мужа. По словам Дилары, если бы она верила во все рассказы "залетевших в деревне" девушек, то они с Моргенштерном уже бы содержали собственный детский дом.

Также блогер пояснила по поводу измен, в которых неоднократно подозревался рэпер. Невеста заявила, что в их жизни был период, когда оба страдали ерундой и занимались сексом со всеми подряд. Так что, оказывается, Моргенштерну в свое время наставили рога. Правда, по словам Дилары, все это осталось в прошлом, и теперь влюбленным абсолютно все равно на то, что было.

Напомним, несколько дней назад Моргенштерн улетел в отпуск с семьей. Для путешествия артист арендовал частный джет. Вероятно, это событие так взбудоражило рэпера, что он решил устроить баню прямо на борту. Музыкант разделся догола и заставил ассистента отхлестать его вениками. Все бы ничего, но в этот момент рядом находились будущие тесть с тещей.