Невеста высказалась о внебрачном ребенке изменника Моргенштерна: Залетевшая в деревне

Скандалы вокруг личности рэпера не утихают. Не успел народ отойти от его громкой выходки на премии МУЗ-ТВ, как он тут же влип в очередную историю. В эфире шоу Басты "Вопрос ребром" таинственная девушка заявила, что Моргенштерн является отцом ее сына Кирилла. Она даже показала Алишеру фото наследника, однако тот предложил сначала сделать ДНК-тест.
Подобные заявления выглядят особенно скандально, учитывая тот факт, что рэпер собрался жениться на своей девушке Диларе, с которой встречается уже много лет. Наконец невеста решила прокомментировать ситуацию с внебрачным ребенком.
В своем инстаграм-аккаунте подруга Моргенштерна заявила, что давно перестала воспринимать серьезно все слухи, которые появляются вокруг ее возлюбленного. "Если бы я верила в слова каждой залетевшей у себя в деревне под Нурсултаном, то мы с Алишером уже давно содержали бы собственный детский дом из таких детишек", – написала Дилара.
Девушка также прояснила момент с изменами. По словам подруги рэпера, в их отношениях действительно был период, когда они оба творили всякую ерунду, однако этому пришел конец. "Сейчас нам уже абсолютно все равно на это прошлое", – рассказала невеста Моргенштерна.
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