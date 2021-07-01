"Сама как палка": народ в ужасе от вида отощавшей Волочковой

Звезда стала все чаще радовать подписчиков своего блога откровенными снимками, на которых можно рассмотреть фигуру. Особенно балерина гордится стройными длинными ногами.
На днях артистка отправилась в Астрахань, чтобы решить вопрос с квартирами, а заодно отдохнуть. Анастасия Волочкова показала в инстаграм-аккаунте кадры с прогулки на яхте. Из одежды на балерине лишь микрошортики и обтягивающая майка.
"У штурвала (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда. Поклонники остались слегка озадачены, ведь на снимке артистка стоит рядом с вешалкой и спасательным кругом.
Многие не оценили фигуру Анастасии Волочковой. Народ уверен, что балерине стоило бы слегка поправиться, чтобы выглядеть "аппетитнее". "Фигура ужас", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица, и перстень и в пир и в мир", "Сама как палка", "Смешные ноги и обувь отстой", "Какие там ножки? Две палки!", "Настя, вам надо поправиться и будет очень классно. Худоба, это не про вас", – написали в комментариях.
Были и положительные отзывы. Поклонники отметили, что Анастасия Волочкова в любом образе выглядит красоткой. "Анастасия , у вас такие красивые колени", "Как всегда красива и хороша", "Какие красивые ноги", "Худышка, стройняшка", "Эротично держишься. Продолжай радовать", – заявили подписчики.
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