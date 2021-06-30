"Я люблю поменьше": Волочкова сообщила о своих предпочтениях ниже пояса

45-летняя артистка стала героиней ютуб-шоу "Doctor Style", в ходе которого стилист Джемал Махмудов познакомился с гардеробом звезды. Специалист оказался не в восторге от увиденного и заявил, что балерине стоит пересмотреть свой вкус. Однако Анастасия Волочкова легко отнеслась к критике, ведь для нее гораздо важнее то, что спрятано под одеждой.
Эпатажная знаменитость похвасталась перед стилистом богатой коллекцией нижнего белья и рассказала, какие модели она предпочитает. Оказалось, что женщина любит мини-модели трусиков, которые напоминают ей резинки для волос.
"Я люблю поменьше," – разоткровенничалась артистка.
Звезда назвала себя настоящей фанаткой нижнего белья. Она призналась, что просто не может пройти мимо соответствующего магазина. В подтверждение своих слов Волочкова предложила стилисту открыть ее шкаф с трусиками, и тот оказался по-настоящему впечатлен. Что касается бюстгальтеров, то стилист обнаружил у балерины модели с пуш-ап. Это удивило Махмудова, ведь Волочкова всегда не прочь похвастаться натуральными пышными формами.
В беседе со стилистом Волочкова подчеркнула, что ей не нужно никакое преображение, она полностью довольна своим образом, который создала жизнью. Балерина уверена, что у нее прозрачная душа, поэтому не так важно, что именно на ней надето.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Анастасия Волочкова опозорилась в своем фирменном шпагате.
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