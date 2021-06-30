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Шоу-бизнес
"Я люблю поменьше": Волочкова сообщила о своих предпочтениях ниже пояса

"Я люблю поменьше": Волочкова сообщила о своих предпочтениях ниже пояса

Анастасия Волочкова уверена, что нижнее белье является чуть ли не главным акцентом в каждом образе.
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45-летняя артистка стала героиней ютуб-шоу "Doctor Style", в ходе которого стилист Джемал Махмудов познакомился с гардеробом звезды. Специалист оказался не в восторге от увиденного и заявил, что балерине стоит пересмотреть свой вкус. Однако Анастасия Волочкова легко отнеслась к критике, ведь для нее гораздо важнее то, что спрятано под одеждой.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Эпатажная знаменитость похвасталась перед стилистом богатой коллекцией нижнего белья и рассказала, какие модели она предпочитает. Оказалось, что женщина любит мини-модели трусиков, которые напоминают ей резинки для волос.

"Я люблю поменьше," – разоткровенничалась артистка.

Звезда назвала себя настоящей фанаткой нижнего белья. Она призналась, что просто не может пройти мимо соответствующего магазина. В подтверждение своих слов Волочкова предложила стилисту открыть ее шкаф с трусиками, и тот оказался по-настоящему впечатлен. Что касается бюстгальтеров, то стилист обнаружил у балерины модели с пуш-ап. Это удивило Махмудова, ведь Волочкова всегда не прочь похвастаться натуральными пышными формами.

В беседе со стилистом Волочкова подчеркнула, что ей не нужно никакое преображение, она полностью довольна своим образом, который создала жизнью. Балерина уверена, что у нее прозрачная душа, поэтому не так важно, что именно на ней надето.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Анастасия Волочкова опозорилась в своем фирменном шпагате.

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Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 22:47 Источник: Ютуб, "Doctor Style" ✓ Надежный источник

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