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Шоу-бизнес
"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась

"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась

Анастасия Волочкова любит эпатировать публику. Но на этот раз она не учла одну важную деталь при выполнении шпагата.
прочитано 1212 раз

45-летняя Анастасия Волочкова может похвастаться отличной фигурой и пластичностью. Балерина без устали демонстрирует свою не утраченную способность садиться на шпагат, чем нимало раздражает некоторых подписчиков. Впрочем, хейтеры Волочкову не беспокоят. Вполне возможно, что ей даже нравится такое болезненное внимание.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Бывшая прима Большого театра активно ведет свой "Инстаграм" и выкладывает фотографии, рассказывает о своих буднях. На днях она поведала, что сейчас отдыхает у друзей в Астрахани. Не обошлось без фирменного шпагата. Волочкова растянулась на пустой лодке. На снимке между ее ног оказался огромный канат. Конечно, подписчики не могли обойти вниманием такую деталь.

"Фитиль торчит"; "У вас канат выпал"; "Это веревочка от тампакса", "Это что, мусорный контейнер? И Волочкова на нем. Креативненько", "Каждый раз одно и то же, уже бы мостик сделала что ли", не унимались комментаторы.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова взялась за старое и начала снова судиться с Большим театром. Балерина считает, что ей должны платить пенсию после такой работы, хотя, как выяснилось, она выступала там в качестве балерины даже не по трудовой книжке.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 16:06 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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