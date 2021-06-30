"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась

Анастасия Волочкова любит эпатировать публику. Но на этот раз она не учла одну важную деталь при выполнении шпагата.

45-летняя Анастасия Волочкова может похвастаться отличной фигурой и пластичностью. Балерина без устали демонстрирует свою не утраченную способность садиться на шпагат, чем нимало раздражает некоторых подписчиков. Впрочем, хейтеры Волочкову не беспокоят. Вполне возможно, что ей даже нравится такое болезненное внимание.

Бывшая прима Большого театра активно ведет свой "Инстаграм" и выкладывает фотографии, рассказывает о своих буднях. На днях она поведала, что сейчас отдыхает у друзей в Астрахани. Не обошлось без фирменного шпагата. Волочкова растянулась на пустой лодке. На снимке между ее ног оказался огромный канат. Конечно, подписчики не могли обойти вниманием такую деталь.

"Фитиль торчит"; "У вас канат выпал"; "Это веревочка от тампакса", "Это что, мусорный контейнер? И Волочкова на нем. Креативненько", "Каждый раз одно и то же, уже бы мостик сделала что ли", не унимались комментаторы.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова взялась за старое и начала снова судиться с Большим театром. Балерина считает, что ей должны платить пенсию после такой работы, хотя, как выяснилось, она выступала там в качестве балерины даже не по трудовой книжке.