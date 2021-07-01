"Портит себя": сверкнувшая трусами солистка Little Big вызвала отторжение

Илья Прусикин и Софья Таюрская лишь недавно признались в том, что они вместе. Александр Васильев внимательно изучил каждый выход пары.

Историк моды заявил, что посмотрел один из клипов группы Little Big еще в прошлом году, но он его не впечатлил. По его мнению, солисты активно пытаются доказать всем, что они похожи на иностранцев, и изображают лондонскую богему. Он не согласен с общепринятым названием "фрики" для таких артистов, они кажутся ему скорее маргиналами, которые пытаются показать публике, что идут против системы.

Образы солистов коллектива кажутся Александру Васильеву не совсем удачными. Он полагает, что им необходим профессионал, который сможет избавить группу от "старомодного эпатажа". Самым удачным выходом он считает один из последних, когда Софья и Илья появились на премии "Муз-ТВ" в красно-черных костюмах. "Экстравагантно, ярко", – отметил он.

Крайне возмутили Александра Александровича накладные ногти солистки Little Big. Он назвал их "бутербродами" и отметил, что подобное уже давно вышло из моды. Того же мнения он придерживается о "маленьких и недорогих" серьгах в ушах артистки, а также об ее кольцах.

По мнению Александра Васильева, Софья Таюрская – крайне привлекательная женщина, которая активно "портит себя". Не понравился историку моды и ее выход на сцену в коротком платье, колготках в сетку и темных трусах. Он отметил, что певице стоит демонстрировать всем свой талант, а не нижнее белье.

