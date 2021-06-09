"В себя придите!": взбешенный Манукян взорвался из-за оскорблений экс-продюсера Лободы

Скандал между Филиппом Киркоровым и бывшим продюсером Светланы Лободы набирает обороты. Не остался в стороне и оскорбленный Давид Манукян.

В своем личном блоге певец высказал свою позицию относительно происходящего. Артист славится тем, что обычно старается избегать конфликтов. Однако на этот раз все изменилось.

Резкие слова исполнителя удивили даже самых преданных поклонников. Он действительно вышел из себя. Давид Манукян обратился лично к Нателле Крапивиной и поинтересовался, откуда в ней столько зла. Он подчеркнул, что продюсер уже не первый раз позволяет себе грубые высказывания в его адрес. "То расстрелять, то порезать!" – взорвался он.

Певец отметил, что больше всего он поражен поведением людей, которые поддержали Крапивину. Он написал, что для него является удивительным тот факт, что его шоу кому-то не нравится, а вот фразы об убийствах и жесткие издевательства находят своих последователей. "В себя придите!" – заявил он, отметив аккаунт бывшего продюсера Светланы Лободы.

Давид Манукян указал, что, несмотря на все оскорбления, он желает Нателле Крапивиной только всего хорошего. Позднее он рассказал, что меняться не планирует, кто бы не попросил его об этом. Он любит провокации, а его дело приносит ему удовольствие. Попала под горячую руку и певица Zivert, которая поддержала лайком жестокий комментарий экс-продюсера звезды. Артист обвинил ее в лицемерии.