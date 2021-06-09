"Огнище": Киркорова заметили с мускулистым красавцем после гей-скандала

Филипп Киркоров отправился в солнечный Дубай. Теперь внимательные пользователи выяснили, что отдыхает исполнитель, возможно, не один.

Накануне в "Инстаграме" артиста появилась неожиданная фотография. Он позировал в одних шортах на фоне океана и выглядел просто прекрасно. Поклонники восхитились не только смелостью 54-летнего поп-короля, но и той формой, к которой ему удалось прийти за достаточно короткий срок. Исполнитель не только похудел, но и подкачался.

Все поклонники настолько увлеклись восхищенными комментариями в адрес внешности Филиппа Киркорова, что не заметили ссылку под кадром, которую дал артист. Оказалось, что автором снимка является звездный фотограф и признанный красавец Юрий Муравьев. В его личном блоге в "Инстаграме" можно увидеть похожий откровенный снимок на том же фоне. Под кадром сотни восторженных комментариев от публики. Юрий нередко работает моделью и крайне тщательно следит за фигурой.

Поклонники тут же начали гадать, взял ли Филипп Бедросович фотографа с собой, или же они просто встретились там. Ситуация сразу обросла интимными деталями, которые якобы могут происходить между знаменитостями. Однако большинство не верят в подобные слухи.

"Огнище", "Почти также хорош как Киркоров", "Что за мужчины! Оба как на подбор", "Аполлон, спустившийся на землю с Олимпа", – писали поклонники. Некоторые из них все-таки поинтересовались, кто составил компанию фотографу. Он шутливо ответил, что отдыхает с хорошим настроением.

