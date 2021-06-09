Гендиректор Black Star высказался о конфликте с Тимати

После ухода Тимура Юнусова из лейбла бывшие друзья и коллеги прекратили общение.

Павел Курьянов, известный как Пашу, и рэпер Тимати почти двадцать лет работали вместе и тесно общались. Однако в прошлом году музыкант принял решение уйти из Black Star, что очень сильно повлияло на дружбу Тимура Юнусова и его старого товарища.

Недавно Пашу стал гостем шоу "Звездный приход" на RU.TV, где пролил свет на нынешние отношения с музыкантом. Курьянов признался, что после ухода Юнусова команда лейбла скучала по нему, но постепенно все нормализовалось. Пашу стал по-другому выстраивать взаимодействие с артистами, и теперь в продюсерском центре все хорошо. Однако разлад с Тимати определенно не радует нынешнего гендиректора Black Star, ведь мужчины очень долго дружили и вместе строили большой бизнес, а теперь перестали общаться.

Тем не менее, Пашу опроверг слухи о том, что они с Тимати совсем игнорируют друг друга при встрече. Время от времени бывшие коллеги пересекаются на светских тусовках и обязательно здороваются, но дальше дело не идет. Курьянов желает Тимати успехов и считает, что им обоим нужно время. Возможно, в будущем экс-партнеры еще смогут наладить отношения, как это произошло с L'One, с которым Пашу тоже не общался какое-то время.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Тимур Юнусов посетил премию МУЗ-ТВ, а затем ввязался в спор с экс-гендиректором Арманом Давлетяровым.