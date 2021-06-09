"Выпадаю из жизни": грустная Бородина прервала молчание после слухов о разводе

Позитивная и активная ведущая стала реже выходить на связь. В Сети ходят слухи, что звезда находится в процессе развода с Курбаном Омаровым. Сперва пара отправилась отдыхать, но возлюбленные предпочли проводить время в разных отелях. Затем в "Инстаграме" ведущей стали появляться неоднозначные намеки, а после муж дивы опубликовал печальное фото около ЗАГСа.
Некоторые полагают, что вся ситуация – очередной согласованный пиар-ход звезд, который был продуман до деталей. Другие же убеждены, что скоро нас ожидает громкая новость. Однако сегодня Ксения Бородина прервала молчание.
Звезда "Дома-2" появилась в "историях" своего личного блога. Она сняла видео из машины. На кадрах ведущая одета в костюм элитного бренда Louis Vuitton. Она поблагодарила подписчиков за то, что они не оставляли ее одну ни на секунду и постоянно поддерживали. Дива отметила, что теперь вернулась в Сеть. "Никто не умер, настроение замечательное", – сухо произнесла она.
Ксения Бородин подчеркнула, что сейчас проходит тренинг, а потому пока не успевает больше ничего. "Выпадаю из жизни", – призналась она. Поклонников обеспокоило состояние звезды "Дома-2". Она выглядит уставшей и несчастной.
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