"Ни о чем не жалею": вскрылись истинные причины развода Лозы и Батырева

39-летний актер стал гостем программы "Судьба человека" на канале "Россия-1" и откровенно рассказал об отношениях с коллегой-актрисой, которая стала третьей женой артиста. Пара поженилась в 2019 году. В медовый месяц молодожены отправились на Мальдивы и были очень счастливы, но очень быстро супруги поняли, что не подходят друг другу. Брачный союз длился меньше года, когда Евгения Лоза вдруг предложила развод. Антон Батырев сразу согласился.
В беседе с Борисом Корчевниковым актер признался, что его теперь уже бывшая жена – прекрасная женщина, но для кого-то другого. Антон рад, что они с Женей сумели понять свою непохожесть до того, как захотели иметь совместных детей. У Батырева уже есть сын от предыдущего брака, и он очень ревностно относился к новой жене отца. Вероятно, мальчику тогда просто не хватало папы.
Батырев подчеркнул, что ни о чем не жалеет в своей жизни. Сейчас у мужчины все хорошо, и он вполне может назвать себя счастливым человеком. После развода с Лозой артист стал встречаться с молодой актрисой Анной Савельевой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Евгения Лоза сообщила своим поклонникам о разрыве отношений с Антоном Батыревым.
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