"Супружеская история закончилась": появились данные о разводе Лозы

Евгения Лоза на своей странице в "Инстаграм" сообщила подписчикам, что разводится с Антоном Батыревым. Брак продлился меньше года.

Звезда российских сериалов отметила: почему-то люди редко интересуются причинами заключения союза, а вот подробности разрыва неимоверно любопытны. Будь она непубличным человеком, то обошла бы эту тему стороной. Однако, раз ей хватило смелости рассказать о свадьбе, то и о разводе придется.

Также Евгения Лоза заявила, что не собирается делиться "жаренными" подробностями личной жизни. Разрыв произошел цивилизованно – как уточнила артистка, просто так вышло. Девушка добавила, что они с Антоном Батыревым останутся близкими людьми, но их дороги разойдутся.

"Наша супружеская история закончилась", – написала Евгения Лоза. Она попросила поклонников отнестись к ее заявлению с пониманием. При этом актриса отключила возможность комментировать публикацию.

Роман артистов начался пару лет назад во время работы над совместным проектом. Пара долго скрывала отношения, так как Батырев был несвободен. В итоге возлюбленные поженились в июне прошлого года. Молодожены публично обменялись клятвами и не стеснялись проявлять чувства в соцсетях. Медовый месяц супруги провели на Мальдивах.