"Меняет дам со скоростью звука": бывший муж Евгении Лозы показал голые ноги новой пассии

Бывший муж Евгении Лозы удивил поклонников скоростью смены отношений. Похоже, после недавнего развода он снова развлекается с чьими-то чувствами.

Актер Антон Батырев через несколько месяцев после развода снова с головой бросился в омут чувств. Фанаты удивились, как быстро он сумел переключиться с предыдущих отношений на новые. Хотя официально он пока не комментирует личную жизнь.

В своем микроблоге в "Инстаграм" он опубликовал романтический кадр, на котором одним пальчиком держит руль и ведет машину, а другой рукой обнимает голые женские ноги. Конечно, возможно, это кадр из нового сериала.

"Хочется верить, что это кадр из будущей картины, а любимый актер не меняет дам со скоростью звука", – отметили фанаты.

Подписчики разузнали, что новую пассию Антона Батырева зовут Анна. В ее блоге есть такой же снимок. В конце августа она рассуждала в публикациях о том, что "Бог дал ей любовь"...



Напомним, с бывшей супругой, актрисой Евгений Лозой, артист расстался недавно. А ведь именно ради нее он бросил предыдущую жену и сына. Тогда коллеги познакомились на съемках сериала "На качелях судьбы" и полюбили друг друга.