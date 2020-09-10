"Меняет дам со скоростью звука": бывший муж Евгении Лозы показал голые ноги новой пассии

Актер Антон Батырев через несколько месяцев после развода снова с головой бросился в омут чувств. Фанаты удивились, как быстро он сумел переключиться с предыдущих отношений на новые. Хотя официально он пока не комментирует личную жизнь.
В своем микроблоге в "Инстаграм" он опубликовал романтический кадр, на котором одним пальчиком держит руль и ведет машину, а другой рукой обнимает голые женские ноги. Конечно, возможно, это кадр из нового сериала.
"Хочется верить, что это кадр из будущей картины, а любимый актер не меняет дам со скоростью звука", – отметили фанаты.
Подписчики разузнали, что новую пассию Антона Батырева зовут Анна. В ее блоге есть такой же снимок. В конце августа она рассуждала в публикациях о том, что "Бог дал ей любовь"...
Напомним, с бывшей супругой, актрисой Евгений Лозой, артист расстался недавно. А ведь именно ради нее он бросил предыдущую жену и сына. Тогда коллеги познакомились на съемках сериала "На качелях судьбы" и полюбили друг друга.
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