"Приступ резкой боли": Беркова внезапно попала под нож хирурга

Елена Беркова почувствовала сильную боль во время поездки к родителям на Украину.

В течение многих лет артистка страдала из-за воспаленных гланд. Женщина понимала, что рано или поздно эту проблему надо решить, но тянула с этим. Внезапный приступ резкой боли застал звезду во время поездки, в результате чего Елена Беркова была вынуждена экстренно обратиться к украинским врачам.

Пиар-директор актрисы Максим Клименко рассказал, что медики решили прооперировать звезду, которая едва не падала в обморок от сильной боли. Операция была сложной, но все закончилось хорошо. Теперь актриса восстанавливает силы и готовится с новым творческим проектам.

По словам Клименко, Елена Беркова настроена оптимистично, хотя ей пока придется отложить запись нового трека, для которого уже все было готово. В беседе с изданием "StarHit" пиар-директор артистки пообещал, что после полного выздоровления Елена вернется к работе и вновь будет радовать поклонников своим творчеством.

Напомним, звезда фильмов для взрослых уже не первый раз попадает в больницу. Пару лет назад женщина оказалась на больничной койке в тяжелом состоянии, предположительно, из-за чрезмерного увлечения диетами. Также ранее "Дни.ру" сообщали, что Елена Беркова пережила выкидыш, а затем легла под нож хирурга для изменения формы груди.