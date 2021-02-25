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Шоу-бизнес
Потерявшая ребенка Беркова легла под нож хирурга

Потерявшая ребенка Беркова легла под нож хирурга

Елена Беркова. Фото: Aleksey Trishin/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Беркова тщательно следит за своим телом – занимается спортом, придерживается правильного питания. Однако этого ей показалось недостаточно, поэтому актриса фильмов для взрослых пошла на крайние меры.
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Артистка рассказала, что последнее время была недовольна формой груди. При этом, по словам звезды, она никогда не комплексовала из-за своего тела, однако девушка действует по принципу: если можно улучшить, то почему бы и нет.

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С хирургом Елена Беркова определилась довольно быстро. Выбор пал на давнего приятеля, врача московской клиники Гайка Бабаяна. По словам актрисы, она волновалась перед операцией, однако как такового страха не было. Девушка отметила, что процедура прошла быстро, так как работы было немного.

Главной задачей пластического хирурга была подтяжка груди, которую он выполнил максимально естественным образом. После операции бюст выглядит красиво – швы практически не заметы. "Разрезы в районе сосков аккуратные", – хвастается Елена Беркова. По словам специалиста, грудь актрисы была опущена совсем немного. Причем, скорее всего, это произошло не столько из-за возраста, сколько из-за тяжести имплантов.

Напомним, летом прошлого года Елена Беркова пережила разрыв с возлюбленным. Затем артистка лишилась автомобиля, который у нее отобрали за неуплату штрафов. Единственной радостью в тот период для нее стала новость о том, что она ждет ребенка. Чтобы обезопасить себя и будущего малыша, актриса легла в больницу, однако это не помогло. Из-за сильного стресса у звезды фильмов для взрослых случился выкидыш.

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Автор: 25 февраля 2021, 13:39 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Семейный разврат Берковой и Стоянова

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