Беркова затмила самых красивых секс-бомб

В Москве при большом скоплении знаменитостей состоялся феерический финал конкурса Miss MAXIM 2017, на котором объявили имена самых красивых секс-бомб этого года. Эффектные модели дефилировали перед гостями мероприятия практически обнаженными, интимные места прикрывал лишь золотой скотч.

Заветную корону из рук главного редактора Александра Маленкова получила Екатерина Котаро из Шадринска. Именно ей суждено войти в историю популярного мужского журнала MAXIM, который в этом году отмечает свой 15-летний юбилей, и появиться на обложке сентябрьского выпуска. Второе место и звание вице-мисс досталось Екатерине Луневой из Череповца, третьей стала москвичка Лин Цой.

За конкурсом красоты наблюдали виджей и один из членов жюри Александр Анатольевич, сексапильная экс-участница "Дома-2" Елена Беркова с мужем Андреем Стояновым, лидер коллектива "Рондо" Александр Иванов, певицы Алина Гросу, Ирина Ортман и Елена Князева, актриса Лукерья Ильяшенко, рэпер Джиган и многие другие. Завершилось мероприятие концертом Вадима Самойлова, который исполнил главные хиты группы "Агата Кристи".