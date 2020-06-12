У Берковой случился выкидыш после расставания с шестым мужем

Елена Беркова пережила тяжелый разрыв с возлюбленным Александром Путинцевым. Пара несколько раз расставалась и съезжалась. Но в какой-то момент мужчина просто уехал в Индию и больше не возвращался. Это стало ударом для Елены.
После этого произошло еще одно несчастье. У актрисы отобрали автомобиль за неуплату штрафов. Вероятно, у Берковой появились финансовые трудности..
Череда неудач подкосила Елену. Единственной приятной новостью для нее было скорое рождение ребенка. Во избежание осложнений на фоне стресса, Беркова решила лечь в больницу. Однако и там актриса не чувствовала себя спокойно, поэтому произошел выкидыш.
На данный момент знаменитость пытается прийти в себя, она находится за городом. Беркова там не одна. Пережить тяжелый период ей помогает 10-летний сын Женя. Он постоянно проводит время с матерью.
Напомним, Елена Беркова состояла в отношениях с каждым избранником не больше двух лет. Сына она родила от третьего мужа, стриптизера Ивана Белькова. Актриса вышла за возлюбленного замуж в декабре 2008 года и развелась с ним уже в ноябре 2009-го.
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