"Давно пора": Виторган отдал малолетнюю дочь на попечение чужих людей

Ирина и Эммануил Виторган поделились радостным событием из жизни трехлетней дочери.

В личном блоге супруга актера рассказала, что в их семье знаменательный день – они ведут Этель первый раз в садик. "Ведем нашу старшую знакомиться", – написала счастливая мать. Ирина опубликовала фотографию, на которой они вместе Эммануилом Виторганом держат дочек за руки. Малышки щурятся на солнце и с улыбкой смотрят в кадр.

Правда, подписчики неоднозначно отреагировали на новость о том, что звездные родители решили отдать малышку на попечение чужих людей, пускай и всего на несколько часов в день. Некоторые посчитали, что Этель уже давно пора социализироваться, другие же, наоборот, выразили надежду, что девочке понравится играть с другими детьми.

"Давно пора (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какое у вас важное событие", "Девочке нужно развитие– говорит то очень плохо для своего возраста! Пусть работают специалисты в саду!", "Няню так и не нашли?", "Интересного знакомства с детским садом! Пусть Этель там понравится!" – написали в комментариях.

Напомним, не так давно Ирина Виторган пожаловалась на то, что под ее постами народ часто ведет себя нетактично. Например, супруга актера поинтересовалась, что детки других родителей умеют делать в три года. Вместо рассказал блогер получила массу неприятных сообщений, в которых сравнивали ее старшую дочь с другими малышами, причем не в пользу девочки.