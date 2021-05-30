"Это такой кайф!": Жена 81-летнего Виторгана нашла замену плотским утехам

Супруга Эммануила Виторгана рассказала о великолепных ощущениях. Ирина Млодик открыла для себя новый путь к получению экстаза.

Заветной мечтой Ирины Млодик всегда было создание большого семейства. Долгое время у женщины не получалось ее осуществить. Рождение детей было у звезды в приоритете, но обстоятельства не позволяли ей произвести на свет наследников. Первый брак знаменитости закончился неудачно, кроме того, врачи запрещали ей производить потомство из-за рака. Все же Ирина Млодик сумела добиться желаемого и подарила Эммануилу Виторгану две дочери. В 2018 году на свет появилась Этель, а следом за ней, на следующий год, родилась Клара.

Сейчас Ирина Млодик не может нарадоваться тому, как прекрасно сложились обстоятельства в ее жизни. Женщина по-настоящему ощутила счастье материнства и теперь вовсю наслаждается дочерями. Интимная близость больше не является для нее главным способом получения удовольствия. "Это такой кайф, вот только с сексом можно сравнить то ощущение, когда обнимаешь своего ребенка!" — объявила избранница Эммануила Виторгана.

Напомним, россияне негативно высказались об умственных способностях старшей дочери звездной четы. Подписчики Ирины Млодик решили, что маленькая Этель недостаточно развита для своего возраста. Негативное мнение общественности заставило супругу Эммануила Виторгана выйти из себя.

