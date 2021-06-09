Сын пропустил выпускной из-за судебных разборок Джоли и Питта

17-летний Пакс не захотел идти на выпускной из-за разборок между родителями и шумихи.



У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей – Пакс, Захара, Шайло, Вивьен, Нокс и Мэддокс. Пакс на днях закончил среднюю школу в Лос-Анджелесе. Однако на выпускной парень не пошел из-за скандала в семье. Он решил не появляться на глазах одноклассников из-за раздутой шумихи. Судебные разбирательства между актером и актрисой за опеку над детьми длятся уже пять лет.

Как сообщают СМИ, Пакс очень застенчивый и скромный, хотя у него много друзей. До марта школьники учились дистанционно. Но это не помешало ему общаться со сверстниками. Несмотря на это, праздник он пропустил, сообщает The Sun.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не могут урегулировать споры после развода. В основном они касаются воспитания детей. Незадолго до выпускного Пакса стало известно, что Брэд Питт выиграл у Анджелины Джоли дело в суде. После этого в прессе начался настоящий скандал. Анджелина Джоли была шокирована таким исходом. Она намерена подать апелляцию.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились на площадке фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году. Из-за бурного романа актер бросил свою предыдущую возлюбленную Дженнифер Энистон.