Фото постаревшего Хабенского встревожили поклонников

Константин Хабенский приступил к репетициям нового спектакля и был запечатлен для истории.

Накануне актриса Кристина Бабушкина поделилась серией снимков с репетиции новой постановки по пьесе Виктора Крамера "Враки. Завещание барона Мюнхгаузена". Среди прочих звезд театра в спектакле задействован и 49-летний заслуженный артист РФ Константин Хабенский.

Бабушкина привела цитату Эфроса о том, как важно, чтобы репетиции всегда доставляли артистам радость, ведь на каждую из них тратится по полдня жизни. Актриса подкрепила слова серией черно-белых снимков довольных актеров, которые очень впечатлили поклонников и заставили их с нетерпением ждать премьеры спектакля.

Что касается Хабенского, то он предстал на фото с очень короткой стрижкой и задумчивым выражением лица. Подписчики забеспокоились о том, что артист выглядит сильно постаревшим. В результате в Сети стали появляться различные тревожные предположения о переменах во внешности актера – об этом сообщило издание "7 Дней".

Константин Юрьевич редко радует фанатов своими свежими снимками, поэтому случайные кадры всегда вызывают повышенное внимание к его внешнему виду. Напомним, что фото резко облысевшего актера поразили публику еще в конце апреля. Тогда Константин Хабенский тоже неожиданно промелькнул на снимке одного из коллег, и его изменившийся вид вызвал недоумение поклонников.