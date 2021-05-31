Хабенский побил сдавшего позиции Бондарчука

Составлен рейтинг десяти актеров и режиссеров, которые пользуются наибольшим расположением россиян. Первое место в нем занял Константин Хабенский. На второй позиции Дмитрий Нагиев.
На третьей строчке расположился Илья Варламов. Четвертое занял Серей Безруков. Пятое место у Чулпан Хаматовой. Шестую позицию завоевал Иван Охлобыстин.
На седьмой строчке Николай Цискаридзе. На восьмой – Александр Петров. Девятое место у Карена Шахназарова. На последнем, десятом, расположился Федор Бондарчук.
Примечательно, что еще в 2017 году Федор Бондарчук вошел в тройку лидеров рейтинга самых успешных режиссеров по версии Forbes. Судя по всему, успешный режиссер начал сдавать позиции в рейтинге доверия россиян.
Напомним, в конце 2008 года умерла от онкологии возлюбленная Константина Хабенского Анастасия, которая родила артисту сына Ивана. В настоящее время актер женат на актрисе Ольге Литвиновой. Коллега подарила ему двух наследниц. Одну из дочерей артиста зовут Александрой, вторую – неизвестно.
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