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Шоу-бизнес
Хабенский побил сдавшего позиции Бондарчука

Хабенский побил сдавшего позиции Бондарчука

Исследовательский холдинг Romir показал результаты опроса россиян. Оказалось, что наши соотечественники стали больше доверять режиссерам.
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Составлен рейтинг десяти актеров и режиссеров, которые пользуются наибольшим расположением россиян. Первое место в нем занял Константин Хабенский. На второй позиции Дмитрий Нагиев.

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На третьей строчке расположился Илья Варламов. Четвертое занял Серей Безруков. Пятое место у Чулпан Хаматовой. Шестую позицию завоевал Иван Охлобыстин.

На седьмой строчке Николай Цискаридзе. На восьмой – Александр Петров. Девятое место у Карена Шахназарова. На последнем, десятом, расположился Федор Бондарчук.

Примечательно, что еще в 2017 году Федор Бондарчук вошел в тройку лидеров рейтинга самых успешных режиссеров по версии Forbes. Судя по всему, успешный режиссер начал сдавать позиции в рейтинге доверия россиян.

Напомним, в конце 2008 года умерла от онкологии возлюбленная Константина Хабенского Анастасия, которая родила артисту сына Ивана. В настоящее время актер женат на актрисе Ольге Литвиновой. Коллега подарила ему двух наследниц. Одну из дочерей артиста зовут Александрой, вторую – неизвестно.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 14:56 Источник: Romir.ru ✓ Надежный источник
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