Облысевший Хабенский шокировал публику

Константин Хабенский, случайно мелькнувший на фото товарища, удивил россиян отсутствием волос на голове.

Автор и сценарист Александр Цыпкин разместил в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с Константином Хабенским и Светланой Ходченковой, которая заглянула к коллегам-мужчинам в гримерку после спектакля. Снимок не оставил поклонников равнодушными. Многих любителей театра удивил вид народного артиста: Константин Хабенский предстал на снимке с почти лысой головой: очевидно, мужчина даже сбрил последние оставшиеся волосы, чтобы выглядеть моложе.

49-летний актер почти не афиширует свою личную жизнь и редко появляется на фото в соцсетях, поэтому свежий снимок произвел неожиданное впечатление на публику. Подписчики стали вопрошать, что произошло с Хабенским, и заявили, что видеть артиста таким очень непривычно.

Впрочем, сам Константин Юрьевич на снимке выглядит вполне счастливым. Он сидит на корточках у ног прекрасной Светланы Ходченковой. Многие фанаты заметили, что актриса навела на него настоящие чары, и предположили, что у рядом с такими ногами просто нельзя выглядеть несчастным. Ранее о совместной работе с Хабенским и Ходченковой рассказывал Денис Шведов.

Напомним, что в 2008 году артист потерял супругу – она скончалась от рака. После этой трагедии Константин Хабенский создал благотворительный фонд, который помогает спасать от аналогичных заболеваний маленьких пациентов.