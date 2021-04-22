Облысевший Хабенский шокировал публику

Автор и сценарист Александр Цыпкин разместил в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с Константином Хабенским и Светланой Ходченковой, которая заглянула к коллегам-мужчинам в гримерку после спектакля. Снимок не оставил поклонников равнодушными. Многих любителей театра удивил вид народного артиста: Константин Хабенский предстал на снимке с почти лысой головой: очевидно, мужчина даже сбрил последние оставшиеся волосы, чтобы выглядеть моложе.
49-летний актер почти не афиширует свою личную жизнь и редко появляется на фото в соцсетях, поэтому свежий снимок произвел неожиданное впечатление на публику. Подписчики стали вопрошать, что произошло с Хабенским, и заявили, что видеть артиста таким очень непривычно.
Впрочем, сам Константин Юрьевич на снимке выглядит вполне счастливым. Он сидит на корточках у ног прекрасной Светланы Ходченковой. Многие фанаты заметили, что актриса навела на него настоящие чары, и предположили, что у рядом с такими ногами просто нельзя выглядеть несчастным. Ранее о совместной работе с Хабенским и Ходченковой рассказывал Денис Шведов.
Напомним, что в 2008 году артист потерял супругу – она скончалась от рака. После этой трагедии Константин Хабенский создал благотворительный фонд, который помогает спасать от аналогичных заболеваний маленьких пациентов.
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