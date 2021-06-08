"Мы не любим хайп": ставшая бабушкой Зудина прервала молчание

Марина Зудина призналась, что еще 10 месяцев назад стала бабушкой.

Накануне журналистам удалось выяснить, что сын Олега Табакова стал папой – еще в августе прошлого года у Павла родилась дочь. После этого вдова Табакова Марина Зудина решила прервать молчание и обозначила свою позицию в инстаграм-аккаунте.

55-летняя актриса опубликовала фото своих детей – Павла и Марии, а под ним заметила, что ее семья не любит хайп и не использует всякие ему подобные способы привлечения внимания. Тем не менее, раз уж новость о личной жизни ее сына стала достоянием общественности, актриса почувствовала необходимость высказаться во избежание лишних слухов. Вдова Табакова рассказала, что дочь Павла родилась 10 месяцев назад. Девочку назвали Мией, а при крещении ей дали имя Марина. Актриса дала понять, что на этом все и больше она не собирается обсуждать эту тему. Обрадованные поклонники и коллеги в ответ поздравили Зудину с прибавлением в семье.

Ранее стало известно, что дочь Табакову-младшему родила Софья Синицына, с которой у молодого человека был роман еще несколько лет назад. Однако теперь Павел Табаков не живет с матерью своей наследницы и уже был замечен в обществе других женщин. Сама Марина Зудина была вместе с сыном на крестинах внучки, но участвуют ли они в воспитании девочки – неизвестно.