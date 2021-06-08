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Шоу-бизнес
"Я боюсь": вдовец Легкоступовой подвергся жестокому нападению

"Я боюсь": вдовец Легкоступовой подвергся жестокому нападению

Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов оказался в больнице после того, как его столкнули с лестницы.
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58-летний яхтсмен недавно полетел в Турцию, где ему нужно было подготовить снаряжение к летнему сезону. Там с мужчиной случилось несчастье, которое сам Юрий Фирсов считает местью детей Валентины Легкоступовой – об этом он рассказал в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

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В гостинице Фирсова поджидал неизвестный, который подошел сзади и столкнул мужчину с лестницы. Пострадавший не видел своего обидчика, так как сразу потерял сознание. При этом яхтсмен успел услышать слова, произнесенные злоумышленником – тот передал привет от Анетты – дочери покойной певицы.

В результате падения Фирсов получил удар по голове, и оказался в турецкой клинике. Врачам пришлось накладывать на голову швы, что обошлось яхтсмену в полторы тысячи лир. После выписки вдовец смог кое-как вернуться в Россию, но он все еще чувствует себя плохо и опасается за свою жизнь.

Фирсов не скрывает, что во время происшествия не был трезв. Однако он уверен в том, услышал перед падением. Мужчина подозревает, что ему объявлена война за недвижимость покойной супруги, возможно, толчок совершил друг Анетты Бриль. Сын Фирсова не верит, что на нападение могла решиться дочь певицы, но считает, что отцу нужно съехать из квартиры покойной. На Первом канале он заявил, что заставит отца закодироваться, а затем постарается сделать так, чтобы родитель отпустил Валентину Легкоступову и все, что напоминает о ней.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что друг Бриль жалуется на угрозы от вдовца Валентины Легкоступовой.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 10:26 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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