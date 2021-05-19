"Говорливый очкарик!": друг дочери Легкоступовой в ужасе от оскорблений и угроз

Сергей Дворцов признается, что всерьез опасается за свою жизнь. Ведь она все чаще напоминает ад!
"Мне пишут странные люди, вероятно, со стороны Юрия Фирсова, – пожаловался "Дни.ру" Сергей. – Причем эти SMS с угрозами стали регулярными". В качестве доказательств Дворцов показал эти сообщения.
"Получать эти послания стал я после того, как на протяжении двенадцати программ на "Пусть говорят" защищал Анэтту Бриль, – пояснила Дворцов. – Мы с Юрием Фирсовым сцепились несколько раз. Меня даже из-за него из студии убрали в освещении этой истории. И не только меня!"
Сергей уверяет, что возмущен и шокирован подобной наглостью. И полагает, что с угрозами должны разобраться следственные органы. Но оставлять их безнаказанными точно нельзя.
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась осенью 2020 года. Перед смертью ее госпитализировали с тяжелой травмой головы. Долгое время дети звезды обвиняли во всем ее новоиспеченного супруга Юрия Фирсова, который в момент страшного удара был рядом с возлюбленной.
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