"Говорливый очкарик!": друг дочери Легкоступовой в ужасе от оскорблений и угроз

Продюсер Сергей Дворцов – давний друг семьи певицы Валентины Легкоступовой. Поэтому нет ничего удивительного, что в эфире Первого канала он постоянно защищает дочь покойной звезды Анэтту Бриль. Но это, кажется, не очень не нравится второй стороне семейного конфликта.

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