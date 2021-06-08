Как тихоне Курниковой удалось захомутать красавчика Иглесиаса

7 июня Анна Курникова отмечает 40-летие.

Несмотря на круглую дату, в социальных сетях звезды абсолютная тишина: нет ни громких заявлений, ни фотографий подарков от родных и друзей. Энрике Иглесиас тоже не поздравил публично мать своих детей. Впрочем, пара в принципе не привыкла распространяться о личной жизни.

Для многих до сих пор загадка, как тихоня Анна Курникова умудрилась влюбить в себя завидного жениха и знойного красавца Энрике Иглесиаса? Молодые люди познакомились в начале нулевых на съемках клипа. Тогда им сразу же приписали роман. Поначалу они все вяло отрицали, а затем появились на нескольких светских мероприятиях, держась за руку.

Все ожидали, что скоро мир сможет наблюдать красивую историю любви, однако пара практически пропала с радаров. Предложения руки сердца так и не последовало, как и громких измен и расставаний. С момента знакомства Анны и Энрике прошло уже почти 20 лет, а они так и не узаконили свои отношения.

Поначалу влюбленных обвиняли в пиар-романе, затем подозревали в свободных отношениях, а потом просто оставили в покое. Рождение у Курниковой и Иглесиаса близнецов в 2017 году стало шоком для всех. Малышей назвали Николас и Люси, а через три года у них появилась сестра – в начале 2020-го теннисистка родила малышку Марию.

Так как же Анне Курниковой удалось сохранить любовь красавца Энрике Иглесиаса? В одном из немногочисленных интервью вскоре после появления детей артист признался, что безумно счастлив, хотя и почти не спит ночами. Вероятно, именно о таком тихом семейном благополучии и мечтала мировая звезда.