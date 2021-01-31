"Какая прелесть!": Годовалая дочь Курниковой от Иглесиаса всполошила народ

Личная жизнь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса долгое время была тайной за семью печатями, ведь звездная пара не афишировала появление детей. Когда знаменитости все же решили обнародовать своих наследников, поклонники ликовали. 30 января Мэри, маленькой дочери тениссистки и артиста, исполнился год. В связи с этим торжественным событием Анна Курникова опубликовала в инстаграм-канале необыкновенный ролик.
На видео очаровательная девочка появилась вместе со своей знаменитой матерью и лабрадором Джеком. Пока питомец отвлеченно отдыхал на траве, Анна Курникова вместе с крошечной наследницей сидели, рассматривая панораму Атлантического океана в Майами. В кадре спортсменка разговаривала с маленькой Мэри сразу на двух языках: русском и английском. Девочка воспринимала слова маетри, но отвечала ей как все обычные дети – произнося забавные звуки и эмоционально жестикулируя.
"Какие вы чудесные", "Такая умничка!", "Как же это мило", "
Сладость. Классно, что на русском с малышами разговариваете", "Какая лялечка любознательная!", "Прекрасная принцесса", "Какая прелесть, какая нежность!", "Как приятно слышать русский язык! Умнички", – написали пользователи Сети. Среди комментаторов публикации оказались жители разных стран, которые в один голос заявили, что Мэри является великолепным ребенком.
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