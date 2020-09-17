Мамина копия: фото семимесячной дочери Курниковой и Иглесиаса произвело фурор

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе почти 20 лет, но пара решила обзавестись детьми лишь недавно. В 2017-ом у возлюбленных появились сразу двое детей: Николас и Люси. Третьего ребенка знаменитости не планировали. Модель забеременела случайно, но этот факт лишь сделал супругов еще счастливее.
Рожденный в Мадриде певец хочет, чтобы его дети разговаривали не только на испанском, но и на русском – родном языке их матери. Английский язык наследники также будут изучать с детства.
Будущее Маши, похоже, уже тоже предопределено. Накануне Курникова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте новое фото малышки, под которым написала: "Wimbledon, here I come (с англ. "Уимблдон, вот и я" – Прим.ред.)", – и оставила эмодзи "Теннисная ракетка с мячом". Вероятно, Анна хочет, чтобы младшая дочь пошла по ее стопам, пишет РИА ФАН.
Пользователи Сети отметили, что Маша очень похожа на маму. "Ваша копия", "Так выглядит результат настоящей любви", "Русская голубоглазая куколка", – написали поклонники.
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