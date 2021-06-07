Бросил свое чадо: вскрылась информация о тайном ребенке Табакова

Как удалось выяснить журналистам, Павел Табаков стал отцом.

Ребенка артисту родила коллега Софья Синицына. Слухи об их романе появились около четырех лет назад, однако пара не афишировала отношения. В августе 2020-го девушка родила дочь. Малышку назвали Мией.

Удивительно, что о рождении наследницы у 25-летнего Павла Табакова стало известно только сейчас. В инстаграм-аккаунте Софьи Синицыной несколько раз появлялись фотографии младенца, однако никто не связывал ребенка с Табаковым. Актера уже несколько раз видели в компании других девушек. Например, недавно стало известно, что артист встречается с пиарщицей Ксенией Ермоленко.

В беседе с журналистами актер не стал отрицать, что действительно стал отцом. Как оказалось, ребенка он бросил на попечение матери – молодой папа отметил, что с дочерью не живет.

По слухам, Мию не так давно крестили. На таинстве в небольшой церкви в центре Москвы присутствовали только самые близкие: Марина Зудина, младшая дочь Олега Табакова Мария, а также молодые родители – Павел Табаков и Софья Синицына.

Напомним, ранее Марина Зудина призналась, что личная жизнь наследника ее не сильно волнует. Как оказалось, актриса успела перезнакомиться с огромным количеством возлюбленных сына, поэтому потеряла к ним всякий интерес. Вдову Олега Табакова больше беспокоят публичные заявления Павла о смерти. Например, не так давно молодой человек признался, что у него "на судьбе написано" погибнуть под колесами авто.