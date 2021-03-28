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Шоу-бизнес
Зудина поведала о любовных похождениях сына Табакова

Зудина поведала о любовных похождениях сына Табакова

Вдова знаменитого театрала Олега Табакова поделилась личными переживаниями. Марина Зудина устала от многочисленных романов сына. Артистка даже попросила отпрыска, чтобы он перестал знакомить ее с барышнями.
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Напомним, Павел Табаков пошел по стопам звездных родителей и связал свою жизнь с кинематографом. Молодой и талантливый парень пользуется своим положением и сводит с ума тысячи девушек.

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 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

По словам матери артиста, он больше не делится пикантными подробностями личной жизнь. Выяснилось, что Паша может похвастаться большим опыт и послужным списком в романтических делах.

Похоже, что 25-летний сын театрального маэстро – настоящий ловелас, разбивающий сердца всех своих спутниц. Марина Зудина рассказала, что по началу артист знакомил ее с девочками, так как был серьезно настроен.

"Я с таким количеством девушек перезнакомилась! Он меня уже даже перестал с ними знакомить. Видимо, он понял, что не надо, хватит", – заявила актриса.

Ранее Павел Табаков был замечен в компании одной из пиарщиц, занимавшейся организацией светских мероприятий. Конечно же, молодые люди познакомились на одной из вечеринок. СМИ сообщают, что возлюбленные вовсю прогуливаются по ночной Москве и не скрываются от поклонников.

Сама же Марина Зудина ничего не знает о новых отношениях отпрыска. Стоит отметить, что Павел – самодостаточная личность, которая не должна перед кем-либо отчитываться. Если верить словам вдовы Табакова, то у парня прекрасная финансовая подушка, которая так и манит представительниц прекрасного пола.

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Марина Зудина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 15:19 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Олег Табаков

комментарии

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Гость663359
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Паша играет самого себя во всех фильмах, все роли одинаковые.
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