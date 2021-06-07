Тяжелобольной Алибасов готовится к операции "на живую": Сможет лицезреть, как его режут

В личном блоге сына артиста появилось видео из медицинского центра. На кадрах продюсер группы "На-На" сидит за столом и заполняет документы. По словам наследника, отец готовится к очередной операции.
На этот раз Бари Алибасову предстоит хирургическое вмешательство в области спины. Как отметил сын продюсера, необходимо устранить неполадки в позвоночнике. Однако, как оказалось, общий наркоз противопоказан тяжелобольному артисту, у которого и так проблемы с памятью.
Бари Алибасов – младший заявил, что отца будут оперировать "на живую." "Так что папа сможет еще и лицезреть, как его режут", – цитирует молодого человека Пятый канал. Судя по кадрам, больной находится в бодром расположении духа и не переживает по поводу предстоящего.
Улыбнувшись в камеру, Бари Алибасов заявил, что летал и "неудачно приземлился". В подробности артист вдаваться не стал. Как ранее рассказывал сын, продюсеру приходится каждые пять минут напоминать, где он находится и кто рядом. Так что, возможно, пенсионер просто не помнит, что с ним приключилось.
Напомним, серьезные проблемы со здоровьем у Бари Алибасова начались около полугода назад. Сразу после новогодних праздников артист упал с лестницы и сломал ногу. Затем у артиста стала ухудшаться память, в итоге сын увез его на реабилитацию в Калининград.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Где найти нормальную женщину?
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины